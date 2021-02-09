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Çatıda mahsur kalan gencin imdadına itfaiye yetişti

09.02.2021 20:42 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de topunu almak için çıktığı çatıda mahsur kalan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.Olay merkez Gürler Mahallesi’nde meydana geldi.

Kırıkkale’de topunu almak için çıktığı çatıda mahsur kalan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Olay merkez Gürler Mahallesi’nde meydana geldi. Gürler Şehit Mustafa Sağlam İlkokulunun bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı esnada topları çatıya kaçan bir genç, ağaca tırmanarak çatıya çıktı. Topu bulunduğu yerden alarak aşağı gönderen genç, amacına ulaşsa da okulun çatısından aşağı geri inmeyi başaramadı. Çatıda mahsur kalan gencin arkadaşları durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan genci bulunduğu yerden merdivenli araç yardımıyla indirdi. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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