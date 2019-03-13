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Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ayağına tel dolanan güvercini itfaiye kurtardı.Cuma Mahallesi İbrahim Efendi Çıkmazı’nda bir evin çatı katından çıkarken ayağına demir tel dolanan güvercin, çırpınmaya başladı.

Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ayağına tel dolanan güvercini itfaiye kurtardı.
Cuma Mahallesi İbrahim Efendi Çıkmazı’nda bir evin çatı katından çıkarken ayağına demir tel dolanan güvercin, çırpınmaya başladı. Bir gün boyunca çırpınarak kurtarılmayı bekleyen güvercini yoldan geçen Kadir Arslan isimli vatandaş fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ilk büyük araçla gelen itfaiye ekipleri, İbrahim Efendi Çıkmazı’nın dar olmasından dolayı aracı Kasım Efendi Caddesi’ne bıraktı. Araçtan merdiven alan ekipleri kurtarma operasyonuna yaptı. Güvercin itfaiye eri tarafından kurtarıldı.
Kadir Arslan, “Burası kardeşimin evi. Hayvanın ayağına galiba ip dolaşmış. İtfaiye ekiplerini aradık. Önce büyük araçla geldiler, ama araç buraya giermedi. Sonra sağolsunlar merdivenle çıkıp kuşu kurtardılar. Hayvan akşamdan beri mahsur kalmış” dedi.

Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

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