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  4. Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 19:26 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, iki katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, iki katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Şuhut ilçesinde saat 15.30 sıralarında iki katlı binanın çatısına çıkan kedinin inemediğini görenler, durumu Şuhut Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, merdivenle çatıya ulaştı. İtfaiye ekiplerini gören kedi başta ürktü. Daha sonra ekipler kediyi mama vererek sakinleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaldırım üzerine bırakılan kedi koşarak uzaklaştı. Mahalleli itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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