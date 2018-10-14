Çatıda mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Düzce'de 5 katlı binanın çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.
Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Yığılca ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında bir köpeğin mahsur kaldığını gördü.
Kendi imkanlarıyla köpeği kurtaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Kurtarma çalışmalarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, köpeğe ve su ve yiyecek verdi.
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