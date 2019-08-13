HABER

Çatıda mahsur kalan köpek 6 saatte kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

Düzce'de çıktığı 5 katlı inşaatın çatısında mahsur kalan köpek, veteriner ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi

Düzce'de çıktığı 5 katlı inşaatın çatısında mahsur kalan köpek, veteriner ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına ait inşaatının çatısından köpek sesi duyan hastane personeli ve vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, çatıya çıkarak köpeği yakalamak istedi. Ekiplerden kaçan köpeğin düşme riski nedeniyle hayvana uzun süre ulaşılamadı.

Köpeği çıktığı merdiven boşluğuna yönlendirmeyi başaran veteriner, hayvana sakinleştirici ilaç enjekte etti.

Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu köpek bulunduğu yerden indirildi.

Köpeğin veteriner kontrolünden geçilerek Düzce Belediyesi hayvan barınağına götürüleceği öğrenildi.

PARTNERİç organ mesajı nasıl yapılır?İç organ mesajı nasıl yapılır?
Yerli Düşünce Derneğinden Kırgızistan’da kurban organizasyonuYerli Düşünce Derneğinden Kırgızistan’da kurban organizasyonu
GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: ABD'li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı

Bakanlık duyurdu! ABD'li heyetle çalışmalar başladı

Son dakika: Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Emniyet kemeri takan ailelere jandarmadan tatil hediyesi

Jandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.