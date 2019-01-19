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Çatıda mahsur kalan sokak köpeği kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 16:16 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da çıktığı binanın çatısından inemeyen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatıda mahsur kalan sokak köpeği kurtarıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da çıktığı binanın çatısından inemeyen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yeni Mahalle'de bulunan binanın çatısına çıkan sokak köpeği inemeyince mahsur kaldı. Köpeğin havlamasını duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, çatıda bulunan köpeği, yakalama aletiyle tuttu. Yakalanan sokak köpeği, ekipler tarafından çatıdan indirildi. Köpek, Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi'ne götürüldü.

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Çatıda mahsur kalan sokak köpeği kurtarıldı

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