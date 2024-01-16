Çatıda onu gören ne olduğunu anlayamadı... Bir anda kendini boşluğa bıraktı! İntihar anı anbean kamerada

Korkunç olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Yakuplu Mahallesi’nde bir iş merkezine gelen 54 yaşındaki Eleni Buluda, pasajın içinde dolaştı. İki tur attıktan sonra ise yangın merdivenini kullanarak üst katlara çıktı.

ÇATIDAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Kadın daha sonra çatıdan kendini boşluğa bıraktı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İNTİHAR ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan kadının intihar ettiği anlar ise başka bir binadakiler tarafından anbean kaydedildi.







