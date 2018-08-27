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Çatıda sıkışan ebabili tfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 12:59 | Son Güncelleme

BOLU'da, bir apartmanın çatısında sıkışan ebabili itfaiye ekipleri kurtardı.

Çatıda sıkışan ebabili tfaiye kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, bir apartmanın çatısında sıkışan ebabili itfaiye ekipleri kurtardı.
Sümer Mahallesi Ayhan Sokak’ta bir apartmanın çatısında sıkışan kuşu görenler, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenle tırmanarak ebabili kurtardı. Kanadından yaralanan kuş, tedavi edilmek üzere Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çatıda sıkışan ebabili tfaiye kurtardıÇatıda sıkışan ebabili tfaiye kurtardıÇatıda sıkışan ebabili tfaiye kurtardıÇatıda sıkışan ebabili tfaiye kurtardı

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