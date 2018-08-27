Çatıda sıkışan ebabili tfaiye kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, bir apartmanın çatısında sıkışan ebabili itfaiye ekipleri kurtardı.
Sümer Mahallesi Ayhan Sokak’ta bir apartmanın çatısında sıkışan kuşu görenler, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenle tırmanarak ebabili kurtardı. Kanadından yaralanan kuş, tedavi edilmek üzere Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı
Şaka değil gerçek! Bu kez gerçekten bir cisim yaklaşıyor!
Evi tadilat yaparken çıkanlar şoke etti
Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!
15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
3 metre uzunluğunda, kırmızı mor köpekbalığı bilim insanlarını şaşırttı
Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar
Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum