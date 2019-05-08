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Çatıda sıkışan yaralı baykuşu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, bir ilkokulun çatısına sıkışan yaralı baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatıda sıkışan yaralı baykuşu itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, bir ilkokulun çatısına sıkışan yaralı baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağında zedelenme bulunan yaralı baykuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.
Kırsal Kadıköy Mahallesi'ndeki Kadıköy İlkokulu'nun çatısında bugün saat 09.00 sıralarında bir baykuşun sıkıştığını gören öğretmenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kiremit ile sac malzeme arasına sıkışan ve ayağından yaralanan baykuş, çatıya çıkan itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. İlçe merkezine götürülerek veteriner hekim Melih Büyükdere tarafından tedavisine başlanan baykuşun, sağ ayağında zedelenme olduğu tespit edildi. Melih Büyükdere tarafından tedavisine devam edilecek baykuşun, yaklaşık 1 ay sonra sağlığına kavuşabileceği ve ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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Çatıda sıkışan yaralı baykuşu itfaiye kurtardıÇatıda sıkışan yaralı baykuşu itfaiye kurtardıÇatıda sıkışan yaralı baykuşu itfaiye kurtardı

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