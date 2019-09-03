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Çatıda tehlikeli çalışma

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, iki çatı ustasının 7 katlı yurt binası çatısında iş güvenliğini dikkate almadan çalışmaları dikkat çekti.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, iki çatı ustasının 7 katlı yurt binası çatısında iş güvenliğini dikkate almadan çalışmaları dikkat çekti.

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Posta Sokak’ta Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız öğrenci yurdu terasına çatı yapan iki işçinin, iş güvenliğinden yoksun çalışmaları dikkat çekti. 7 katlı binanın çatısında çalışan iki işçi herhangi bir iş güvenliği tedbirleri almadan metal konstrüksiyonların üzerinde çalışırken, hayatlarını tehlikeye atmaları endişe ile izlendi.

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