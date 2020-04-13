HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Çatıdaki gençlere drone'la polis anonsu: Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız

Çatıdaki gençlere drone'la polis anonsu: Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız

İLGİNÇ HABERLER  | 13.04.2020 09:44 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone'la uyarıldı. Polis, gençlere, "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!" anonsu yaptı. Gençler de polisin uyarısı sonrası aşağıya indi.

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde drone'lu uygulama yaptı. Çatıdaki gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği drone'la gençlere uyarı anonsu yaptı.

"POLİSLER BURADA DA RAHAT BIRAKMIYOR"

Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis drone'u. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı. Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu. Ardından çocuklar aşağıya indi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ece Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu! Ece Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!
Yunus balığını böyle kurtardıYunus balığını böyle kurtardı
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı
Anahtar Kelimeler:
sultabeyli drone polis

En Çok Okunan Haberler

Yasak kalkınca sokaklar doldu

Yasak kalkınca sokaklar doldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Evden çıkma tartışması güldürdü! Oğlunu bir türlü ikna edemedi

Evden çıkma tartışması güldürdü! Oğlunu bir türlü ikna edemedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor!

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Diğer Haberler
Maskesiz otobüse binen adama polis müdahalesi

Maskesiz otobüse binmek isteyince...

Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım

Yunus balığını böyle kurtardı

Lise öğrencilerinden sağlık çalışanları için destek klibi

Lise öğrencilerinden sağlık çalışanları için destek klibi

İnsanlar evlerine çekilince ayılar yaşam alanlarına indi

Şaşırtan görüntü! Kimse evden çıkamayınca...

1800 dolarlık gıdayı yalayan kadın yakalandı

1800 dolarlık gıdayı yalayan kadın yakalandı

Çocukların tehlikeli oyununu muhtar önledi

Tehlikeli anlar! Muhtar müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.