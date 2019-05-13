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Çatıdaki tellere takılan güvercin kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında takıldığı tellerde mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çatıdaki tellere takılan güvercin kurtarıldı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında takıldığı tellerde mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yusufeli ilçesinde, 3 katlı binanın çatısına konan güvercinin ayaklarına dolanan teller nedeniyle uçamadığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, takıldığı telde mahsur kalıp yaralanan güvercini kurtararak, veterinere teslim etti. Güvercin, veterinerdeki tedavisinin ardından doğaya salındı.

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Çatıdaki tellere takılan güvercin kurtarıldıÇatıdaki tellere takılan güvercin kurtarıldı

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