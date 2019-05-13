Çatıdaki tellere takılan güvercin kurtarıldı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında takıldığı tellerde mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yusufeli ilçesinde, 3 katlı binanın çatısına konan güvercinin ayaklarına dolanan teller nedeniyle uçamadığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, takıldığı telde mahsur kalıp yaralanan güvercini kurtararak, veterinere teslim etti. Güvercin, veterinerdeki tedavisinin ardından doğaya salındı.
FOTOĞRAFLI
Okuyucu Yorumları 0 yorum