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Çatıdan asansör boşluğuna düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

ANKARA'da 3 katlı iş yerinin çatısını tamir ederken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Mahmut Zararsız (55), yaşamını yitirdi.

Çatıdan asansör boşluğuna düşerek öldü

Gökhan CEYLAN-Muhammat BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 3 katlı iş yerinin çatısını tamir ederken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Mahmut Zararsız (55), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Macun Mahallesi'nde bulunan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) Sitesi'nde meydana geldi. 3 katlı iş yerinin sahibi Mehmet Zararsız, kiraya vermek istediği binanın çatısını tamire çıktı. Bir süre çatıda çalıştığı belirtilen Zararsız, iddiaya göre, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Gürültüyü duyarak binaya koşan esnaf, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Zararsız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu, soruşturma başlatıldı.

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Çatıdan asansör boşluğuna düşerek öldüÇatıdan asansör boşluğuna düşerek öldü

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