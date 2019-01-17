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Çatıdan başına sıva parçası düşen genç kız yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 19:11 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de 5 katlı binanın çatısından kopan sıva parçası, kaldırımda yürüyen Gül Aksoy'un (22) başına düştü.

Çatıdan başına sıva parçası düşen genç kız yaralandı

KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de 5 katlı binanın çatısından kopan sıva parçası, kaldırımda yürüyen Gül Aksoy'un (22) başına düştü. Yaralanan Aksoy, hastaneye kaldırıldı.
Terme Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Gül Aksoy'un başına 5 katlı binanın çatısından sıva parçası düştü. Yaralanan genç kız tedavi için Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri olay sonrası binanın çatı katında temizlik çalışması yaptı.

FOTOĞRAFLI

Çatıdan başına sıva parçası düşen genç kız yaralandı

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