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Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Samsun'un Terme ilçesindeki evinden çıkarken ensesinde ağrı hisseden Hüseyin Kip'e, hastanede çekilen röntgende, ensesine kurşun isabet ettiği ortaya çıktı.

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Sarıalan köyündeki camide imam olarak görev yapan Hüseyin Kip, bir hafta kadar önce hasta annesini doktora götürmek için memleketi Samsun'un Terme ilçesinin Çanaklı köyüne gitti.

Annesiyle evden çıkmak üzereyken ensesinde ağrı hisseden Kip'in hastanedeki muayenesinde, ensesine mermi saplandığı belirlendi.

Hüseyin Kip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesi ile evden çıkarken çatıdan bir şeyin ensesine düştüğünü hissettiğini söyledi.

'ENSEMDE MERMİ GÖRÜNÜYORDU'

Eliyle kontrol ettiğinde ensesinde kan gördüğünü belirten Kip, "Çatıdan kiremit parçası düştüğünü sandım. Annemi ilçedeki devlet hastanesine götürdüm. Burada kendim de doktora göründüm. Çekilen röntgeni görünce şoke oldum. Ensemde bir tabanca mermisi görünüyordu. Doktor ile şaşkınlık içinde kaldık." dedi.

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Merminin biraz daha yana gelmesi halinde şah damarını delebileceğini anlatan Kip, "Ensemde kalan mermiyi çıkartmak için Kastamonu Devlet Hastanesine geldim. Doktor ameliyatın çok riskli olduğunu, bir süre bu şekilde kalacağını söyledi. Mermi, kendiliğinden riskli bölgeden uzaklaştığında ameliyatla çıkarılacak." diye konuştu.

Kip, rastgele havaya ateş açılmasının çok tehlikeli sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, "Allah korudu. Nereden geldiği belli olmayan bir mermi neredeyse hayatıma mal olacaktı." ifadelerini kullandı.


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kurşun Samsun

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