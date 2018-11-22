Çatıdan çatıya atlarken düşen Rus genç yaşamını yitirdi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde arkadaşları ile birlikte yüksek binaların çatılarından diğer çatılara atlayarak video çeken 17 yaşındaki Rus vatandaşı Alex Fokin, 7 katlı binanın çatısından diğer çatıya atlarken düşerek yaşamını yitirdi. Alex Fokin'in düşme anı, çekim yapan arkadaşlarınca görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Kardelen Mahallesi'ndeki 1859'uncu sokak üzerinde meydana geldi. Rus vatandaşı Alex Fokin ve 2 arkadaşı yüksek binaların çatılarından atlayarak video çekmek için Çınarkent Sitesi'ne geldi. Yangın merdivenlerini kullanarak çatıya çıkan Alex Fokin ve arkadaşları B Blok çatısından diğer çatıya atlamaya karar verdi. Önce Alex Fokin'in arkadaşlarından birisi çatıdan çatıya atladı, arkadaşları da bu sırada videosunu çekti. Daha sonra karşı çatıya geçen arkadaşı kayıt tuşuna basıp Alex Fokin'in atlamasını bekledi. Bu sırada koşarak çatının önüne gelen Alex Fokin ayağının takılması sonucu düştü. Başını 3'üncü kat penceresine çarptıktan sonra yere çakılan Fokin, olay yerinde can verdi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alex Fokin'in 2 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.