HABER

Çatıdan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 21:54 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 2 katlı evin çatı katından düşen Ferhat Ali Odabaş (3), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.  Olay, akşam saatlerinde Çayeli ilçesi Aşıklar Köyü'nde meydana geldi.

Çatıdan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Arzu ERBAŞ/ÇAYELİ, (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 2 katlı evin çatı katından düşen Ferhat Ali Odabaş (3), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Çayeli ilçesi Aşıklar Köyü'nde meydana geldi. 2 katlı evin çatısında çamaşır asan Ecrin Odabaş'ın yanında duran Ferhat Ali Odabaş, bir anda 4 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferat Ali Odabaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece
'Pençe' operasyonu şehitleri memleketlerine uğurlandı'Pençe' operasyonu şehitleri memleketlerine uğurlandı
Otomobillerden aksesuar çalan hırsız tutuklandıOtomobillerden aksesuar çalan hırsız tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.