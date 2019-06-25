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Çatıdan düşen atmaca yavruları korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 23:19 | Son Güncelleme

SİVAS'ta bir öğrenci yurdunun çatısından düşen 4 atmaca yavrusu itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta bir öğrenci yurdunun çatısından düşen 4 atmaca yavrusu itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Hatice-Tül Kübra Yurdu'nun çatısından kuş yavrularının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yuvalarından düşen 4 atmaca yavrusunu bir kutu içerisine koyarak merkeze getirdi. İtfaiyeciler kontrol ettikleri ve herhangi bir yaraları bulunmayan atmaca yavrularını besledi.

Yavru atmacaları kurtaran ekipte yer alan itfaiye eri Hidayet Yücekaya, yaz aylarının gelmesiyle doğadaki bir çok hayvanın yavrulamaya başladığını söyledi. Gün içerisinde çok sayıda mahsur kalan hayvana müdahale ettiklerini belirten Yücekaya , "Hatice Tül Kübra Yurdunda mahsur kalan yavru kuşları kurtardık. İtfaiyeye getirdik ve yetkilileri teslim edeceğiz." dedi.

Yavru atmacaların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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