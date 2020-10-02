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Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 18:47 | Son Güncelleme

Karabük’te Organize Sanayi Bölgesi’nde haddehane çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren bir demir çelik haddehanesinde meydana geldi.

Karabük’te Organize Sanayi Bölgesi’nde haddehane çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren bir demir çelik haddehanesinde meydana geldi. Çatı tamiri yapan Hakan Yılmaz adlı işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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