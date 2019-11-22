HABER

Çatıdan düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:55 | Son Güncelleme

 KONYA’nın Beyşehir ilçesinde, çalıştığı 4 katlı binanın çatısından düşen işçi İhsan İşleyen (47), hayatını kaybetti.

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA’nın Beyşehir ilçesinde, çalıştığı 4 katlı binanın çatısından düşen işçi İhsan İşleyen (47), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 419'uncu Sokak'taki binada meydana geldi. Tamir için 4 katlı binanın çatısında çalışan İhsan İşleyen, dengesini kaybedip bahçeye düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşleyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İstanbul Havalimanı’nı gezdiGuatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İstanbul Havalimanı’nı gezdi
İnşaat asansörü düştü: 1 ölü, 1 yaralıİnşaat asansörü düştü: 1 ölü, 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta valilik önünde şaşırtan görüntü!

Valilik önünde şaşırtan görüntü!

MEB'den 'silahlı eğitim' haberine ilişkin açıklama

MEB'den 'silahlı eğitim' haberine ilişkin açıklama

Öz kızına cinsel istismar davasında akılalmaz sözler

Öz kızına cinsel istismar davasında akılalmaz sözler

Son dakika Hakkari'de deprem (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Hakkari'de korkutan deprem!

Karabük’te çevre katliamı! Binlerce balık telef oldu

Suyun rengi siyaha döndü! Binlerce balık telef oldu

Beylikdüzü’nde intihar! Eşinin ölümüne dayanamayıp 13. kattan atladı

Eşinin ölümüne dayanamayıp 13. kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.