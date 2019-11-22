Çatıdan düşen işçi öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çalıştığı 4 katlı binanın çatısından düşen işçi İhsan İşleyen (47), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 419'uncu Sokak'taki binada meydana geldi. Tamir için 4 katlı binanın çatısında çalışan İhsan İşleyen, dengesini kaybedip bahçeye düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşleyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

