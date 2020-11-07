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Çatıdan düşen işçiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 14:18 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde çatıdan düşen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Ali Oğuz bulvarı civarında bir binanın çatısında çalışan 32 yaşındaki Muhammet Laf, dengesini kaybederek çalıştığı binanın havalandırma boşluğuna düştü.

Hatay’ın Payas ilçesinde çatıdan düşen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Ali Oğuz bulvarı civarında bir binanın çatısında çalışan 32 yaşındaki Muhammet Laf, dengesini kaybederek çalıştığı binanın havalandırma boşluğuna düştü. Olayı gören mahalle sakinleri hemen 112 acil sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen işçiyi havalandırma boşluğundan çıkartarak 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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