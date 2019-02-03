Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Bitlis’te çatıdan kar düşmesi sonucu çöken kafenin altında kalan 8 kişiden biri hayatını kaybetti, 7’si yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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