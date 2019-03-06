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Çatıdan düşen kar kütlesi 8 aracı kullanılamaz hale getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

AĞRI'da çatılarda oluşan kar ve buz kütleleri havaların ısınmasıyla birlikte tehlike oluşturmaya başladı.

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA) - AĞRI'da çatılarda oluşan kar ve buz kütleleri havaların ısınmasıyla birlikte tehlike oluşturmaya başladı. İnşaat halindeki bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki 8 aracı kullanılamaz hale getridi.

Ağrı´da bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, binaların çatılarında kar ve buz kütleleri oluşmasına neden oldu. Kar yağışının kesilmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sarkıtlar da tehlike saçmaya başladı. Kopan buz ve kar kütleleri vatandaşlar için risk oluşturuyor. Yavuz Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki 8 aracı kullanılamaz hale getirdi. Araçlarda kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

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