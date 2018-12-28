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Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 16:09 | Son Güncelleme

Ardahan'da çatıdan üzerilerine kar kütlesi düşen 3 araçta hasar oluştu

Ardahan'da çatıdan üzerilerine kar kütlesi düşen 3 araçta hasar meydana geldi.

Kentte bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle Kongre Caddesi'ndeki bir binanın üzerinde biriken kar kütlesi ve buzlar erimeye başladı.

Eriyen kar kütlesi ve buzlar caddede park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.

Olayda araçlarda hasar oluştu.

Yetkililer, hava ısısının yükseldiği anlarda çatılardan kar ve buz kütleleri düşebileceğini belirterek, vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
araçlar Ardahan kar kütlesi zarar

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