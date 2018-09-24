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Çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

Çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde baca temizliği ve tamir için çıktığı binanın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın bacasını temizlemek ve tamir için çıktığı çatıda dengesini kaybeden Yusuf Eşin (60), beton zemine düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Eşin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Aydın çatı düşme ölü tamir

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