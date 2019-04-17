Çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kafesten kaçan kuşu yakalamak için çıktığı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de Acıpayam Belediyesi'ne ait kilit parke ve beton ürünleri üretim fabrikasında çalışan İbrahim Sökel'in (53) evinde beslediği muhabbet kuşu kafesten çıkarak kaçtı.

Kuşun yakındaki bir binanın çatısına konduğunu gören Sökel, kuşun olduğu binaya çıktı. Burada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düşen Sökel, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Sökel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sökel'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

