Çatıdan düşen liseli Emine, öldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da lise öğrencisi Emine B.(17), öğle yemeği için gittiği halasının evinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısından düşüp, öldü. Polis, Emine B.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Burdur'da lise öğrencisi Emine B., öğle yemeği için halasının Konak Mahallesi Sebzeci Sokak'taki evine gitti. Halasının yemek hazırladığı sırada ise Emine B., 4 katlı binanın çatısından düştü. 2 metre yüksekliğindeki kömürlüğün çatısına çarpıp, beton zemine düşen Emine B. olay yerinde hayatını kaybetti. Emine B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis, Emine B.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme başlattı.

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