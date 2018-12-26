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Çatıdan düşen otel çalışanı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 18:15 | Son Güncelleme

Sivas'ta anten üzerinde biriken karı temizlemek için çıktığı çatıda plastik sacın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düşen otel görevlisi yaşamını yitirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar temizlemek için çıktığı çatıdan plastik sacın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düşen otel görevlisi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelde çalışan Bekir Gürgen (45), anten üzerinde biriken karı temizlemek için 5 katlı binanın çatısına çıktı.

Gürgen, antenin bulunduğu bölgeye giderken bastığı plastik sacın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düştü.

Başından ağır yaralanan ve bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Gürgen, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gürgen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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