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  4. Çatıdan düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi kurtarıldı

Çatıdan düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi kurtarıldı

01.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Bitlis’teki bir binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi son anda kurtarıldı.Alınan bilgilere göre olay, çarşı merkezindeki Çam Sitesi mevkiinde meydana geldi.

Bitlis’teki bir binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi son anda kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre olay, çarşı merkezindeki Çam Sitesi mevkiinde meydana geldi. İnşaat halindeki 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, bir anda düştü. O esnada binanın altında geçmekte olan 3 kişi, düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı. UMKE, 112 Acil Servis ve AFAD ekiplerinin zamanında müdahalesiyle 3 kişi kurtarılan Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kar altında kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş makinelerinin yardımıyla bölgede kar temizleme çalışması başlatıldı.

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