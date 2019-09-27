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Çatıdan düşen usta hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çatı ustası metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Çatıdan düşen usta hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çatı ustası metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan usta hayatını kaybetti.
Olay Huzur Mahallesi 56. Sokakta meydana geldi. Bir inşaatta çatı işleri yapan Mehmet Göğebakan isimli çatı ustası dengesi kaybedince metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Düşen ustayı gören diğer çalışanlar yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler Mehmet Göğebakan’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Devlet Hastanesine kaldırı. Göğebakan saatler sonra hayatını kaybetti.

Çatıdan düşen usta hayatını kaybetti

Çatıdan düşen usta hayatını kaybetti

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