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Çatıdan düşen uydu anteni 4 kişiyi teğet geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 17:51 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir dükkanın önünde biri motosiklette diğerleri sandalyede oturan 4 kişi, çatıdan düşen uydu anteninin teğet geçmesiyle yara almaktan kurtuldu.

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir dükkanın önünde biri motosiklette diğerleri sandalyede oturan 4 kişi, çatıdan düşen uydu anteninin teğet geçmesiyle yara almaktan kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. İnönü Mahallesi Zafer Caddesi ile İncioğlu Sokak'ın kesiştiği köşede bulunan fotoğrafçı dükkanı önünde oturan iş yeri sahibi Rıfat Eriş, yanında sandalyede oturan arkadaşları Ahmet Eraltuğ ve Osman Ulufer ile motosiklette bulunan Armağan Tabak sohbet ederken, 4 katlı binanın çatı katıdaki terastan uydu anteni düştü. Binaya çarpan antenin hızı biraz kesildi. Sesi duyup yukarı bakan kaldırımdaki 4 kişi, kaçmaya fırsat bulamadı. Neyseki korkulan olmadı. Uydu anteni, 4 kişiyi de teğet geçip, Armağan Tabak'ın yanı başına, beton zemine büyük bir gürültüyle düştü. Kaldırımdaki 4 kişi, bir süre olayın şaşkınlığnı yaşadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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