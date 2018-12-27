HABER

Çatıdan düşerek ölen otel çalışanı toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 16:56 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, uydu anteninin üzerinde biriken karı temizlemek için çıktığı çatıda, bastığı plastik levhanın kırılmasıyla merdiven boşluğundan zemine çakılarak hayatını kaybeden otel çalışanı Bekir Gürgen (45), son yolculuğuna uğurlandı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, uydu anteninin üzerinde biriken karı temizlemek için çıktığı çatıda, bastığı plastik levhanın kırılmasıyla merdiven boşluğundan zemine çakılarak hayatını kaybeden otel çalışanı Bekir Gürgen (45), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki otelde çalışan evli ve 2 çocuk babası Bekir Gürgen kar birikintisi nedeni ile yayın vermeyen uydu antenini temizlemek için çatıya çıktı. Gürgen'in, otelin bitişiğindeki binanın çatısında üzerine bastığı, merdiven boşluklarında aydınlatma amaçlı kullanılan plastik levha kırıldı. Çatıdan, merdiven boşluğu zeminine çakılan ve başından ağır yaralanan Bekir Gürgen, olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gürgen kurtarılamadı.

Bekir Gürgen'in cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Mevlana Mahallesi'nde bulunan Çayyurt Çimenli Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Gürgen'in ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gürgen'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Elmalı köyünde yağmur hayatı felç etti Elmalı köyünde yağmur hayatı felç etti 
Elazığ'da işçi servisi devrildi: 16 yaralıElazığ'da işçi servisi devrildi: 16 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango bileti satıcısı bir anda neye uğradığını şaşırdı! Biletleri elinden zor aldılar

Parayı beklerken kabusu yaşadı! Önce kazı kazanları kazıdı...

Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Yer: Hatay! Bu halde bulundular...

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Önce kendini kesti, sonra dua etmeye başladı! Dehşet...

Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.