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Çatıdan düşüp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta tamirat için çıktığı evinin çatısından düşen Osman Otçu (74), yaşamını yitirdi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta tamirat için çıktığı evinin çatısından düşen Osman Otçu (74), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında kent merkezine 3 kilometre mesafedeki Bozkuş köyünde meydana geldi. Osman Otçu, iki katlı evinin su sızdıran çatısına çıkıp tamirat yapmaya başladı. Bu sırada ayağı kayan Otçu, dengesini yitirip yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Otçu, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otçu, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

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