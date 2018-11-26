Çatıdan girdikleri marketten 300 bin lira çaldılar

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 4 kişi çatıdan indikleri ve demir korkuluklarını sökerek girdikleri marketteki 16 poşet içerisinde bulunan 300 bin lirayı çaldı. Olay, dün gece Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Ticaret Merkezi içersinde toptan fiyatına perakende satışı yapan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, otomobille bölgeye gelen kimliği belirsiz 4 kişi, başka bir işyerinin çatısına çıkarak, marketin kasasının bulunduğu bölüme indi. Pencerenin demir korkuluklarını söken hırsızlar, içeri girip yerde duran 16 poşet içindeki 300 bin lirayı çaldı. Hırsızlardan ikisi paraları çalarken iki kişi ise çevreyi gözetledi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerin ardından polise başvuran market sahibi Mehmet Aişeoğlu, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi. Güvenlik kameralarını inceleyip, parmak izi araştırması yapan polis, 4 şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

