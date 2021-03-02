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Çatıdan girip evi talan etti

02.03.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 28 Şubat günü çatıdan girdiği evde toplam 137 bin TL ve çok sayıda telefonun bulunduğu çelik kasayı çalan şüpheli gözaltına alındı.Olay, Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi’nde 28 Şubat Pazar akşamı saat 19.00 ile 23.30 arasında meydana geldi.

Antalya’da 28 Şubat günü çatıdan girdiği evde toplam 137 bin TL ve çok sayıda telefonun bulunduğu çelik kasayı çalan şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi’nde 28 Şubat Pazar akşamı saat 19.00 ile 23.30 arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.M.A. ve M.M.A.’nın ikametlerine çatıdan giren şüpheli, evde bulunan çelik para kasasının içerisindeki 47 adet tam altın, bin ABD Doları, 3 bin 500 TL, 15 bin Suriye Dinarı, kullanılmış ve sıfır vaziyette yaklaşık 20-25 adet değişik marka ve modellerde içinde hat bulunmayan cep telefonu, Türkiye’ye resmi giriş belgesi, Suriye kimliği ve hastane evrakları ile çelik para kasasını çaldı. Çalınan çelik kasa, 1 Mart Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Beşkonaklar Mahallesi’nde bulunan su kanalında çuval içerisinde bulundu. Kasa içerisindeki 1 adet siyah renkli el çantası, T.C. kimliği, Suriye kimliği, muhtelif evraklar, kasanın gizli bölmesi içerisindeki 47 adet kulplu tam altın bulunarak sahibine teslim edildi.

Güvenlik kameraları incelendi
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce olay yerinde ve kasanın bulunduğu çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlık olayının şüphelisinin yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. A.A., 1 Mart Pazartesi günü Baraj Mahallesi’ndeki ikametinde yakalanırken, evinde yapılan aramada müştekiye ait olduğu anlaşılan 9 bin Suriye Dinarı, 45 TL bozuk para, 4 bin 220 TL, 3 adet imitasyon olduğu değerlendirilen yüzük, 1 adet imitasyon olduğu değerlendirilen bileklik, 1 adet beyaz renkli imitasyon olduğu değerlendirilen yüzük, 14 adet cep telefonu bulunarak el konuldu. Evde ele geçirilen eşyalar sahibine teslim edildi. Suriye uyruklu şüpheli A.A., bugün mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere gözaltına alındı.

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