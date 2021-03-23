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  4. Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde eşini katletmişti! Denizli'deki kan donduran olayda yeni gelişme

Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde eşini katletmişti! Denizli'deki kan donduran olayda yeni gelişme

23.03.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de ip ile sarktığı balkondan eve girerek eşini öldüren cinayet zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 10 gün önce Erkan Sivrikaya ile aralarında çıkan tartışma sonrası Meral Sivrikaya kızının evine yerleşti. Bu durumu sindiremeyen ve eşini ihanet ile suçlayan Erkan Sivrikaya, kızının evinin bulunduğu 6 katlı apartmana geldi.

KIZININ DAİRESİNE İP YARDIMIYLA GİRDİ

Apartmanın 6. katında bir süre bekleyen Erkan Sivrikaya, daha sonra ip yardımıyla 5. kattaki kızının dairesinin balkonuna atladı. Evde herkesin uyuduğu sırada eşini uyandıran Erkan Sivrikaya, ölümcül bıçak darbeleriyle eşi Meral Sivrikaya’yı ağır yaraladı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Evden kaçmak istediği sırada çevredeki esnaflar tarafından yakalanan Erkan Sivrikaya polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Meral Sivrikaya ise sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından cinayet zanlısı Erkan Sivrikaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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