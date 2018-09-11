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Çatıdan sepet salarak uyuşturucu satıyorlardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da boş binanın çatısından sepet sarkıtarak bonzai satışı yaptığını belirlediği 3’ü 18 yaşından küçük toplam 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da boş binanın çatısından sepet sarkıtarak bonzai satışı yaptığını belirlediği 3’ü 18 yaşından küçük toplam 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin çatıdan sepetle uyuşturucu maddeleri aşağıya salması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde kullanılmayan boş bir binanın çatısından aşağı iple sepet salarak bonzai satışı yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri 3 Eylül Pazartesi günü düzenlediği operasyonda A.Y., B.E. ile 18 yaşından küçük A.I., A.F. ve B.C.K.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 18 yaşından küçük şüphelilerin üzerinde 20,6 gram bonzai ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 225 TL ele geçirildi. 5 ŞÜPHELİ ADLİYE’YE SEVK EDİLDİ Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y., B.E. ve 18 yaşından küçük A.F. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, A.I. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. B.C.K. ise adli konkrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. SEPETLE BONZAİ SATIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin boş bir binanın çatısından aşağı iple sepet salmaları, şüphelilerin para olan sepeti yukarı çekerek parayı aldıktan sonra, içinde bonzai bulunan sepeti aşağıya saldığı parayı koyan kişinin ise uyuşturucu maddeyi alarak ayrıldığı anlar yer alıyor.

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