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Çatıdan söktüğü kalastaki çivi başına saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Palamutova köyünde, İlyas Türken (50), evinin çatısını onardığı sırada söktüğü kalas sekerek üzerindeki 10'luk çiviyle birlikte başına saplandı.

Çatıdan söktüğü kalastaki çivi başına saplandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Palamutova köyünde, İlyas Türken (50), evinin çatısını onardığı sırada söktüğü kalas sekerek üzerindeki 10'luk çiviyle birlikte başına saplandı. Bu şekilde hastaneye kaldırılan Türken'in başındaki kalas, çivi sprelle kesilerek alındı. Başında kalan çivi ise cerrahi müdahaleyle çıkarılacak.
Talihsiz kaza bugün saat 15.30 sıralarında Bayramiç'in Palamutova köyünde, çatıda onarım yaptığı evinde meydana geldi. Türken, evinin çatısını onardığı sırada söktüğü eski bir kalas sekerek başına vurdu. Bu sırada kalastaki 10'luk çivi Türken'in kafasına saplandı. Yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türken'in başındaki kalas, çivinin kesilmesiyle alındı.
Yarısı başında kalanan çivinin çıkarılması için İlyas Türken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Çatıdan söktüğü kalastaki çivi başına saplandıÇatıdan söktüğü kalastaki çivi başına saplandıÇatıdan söktüğü kalastaki çivi başına saplandı

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