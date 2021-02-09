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Çatılar uçtu, eşyalar ortalıkta kaldı

09.02.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Esenler’de dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

Esenler’de dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Çatıdan kopan parçalar başka binanın üzerine uçtu. Çatısı uçan binalar ve ortalıkta kalan eşyalar havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılar sonrasında akşam saatlerinde İstanbul’da birçok ilçede binaların çatıları uçtu. Esenler Oruç Reis Mahallesi 626 Sokak’ta da bir binanın çatısı uçtu. Çatının bazı parçaları karşı binanın üzerine uçtu. Bazıları ise sokakta araçların üstüne düştü. Olayda kimse yaralanmazken, evlerde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis sokağı kapatırken, çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor. Çatısı uçan binada ise onarım çalışması başlatıldı. Rüzgardan etkilenen binalar havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, çatısı uçan apartmanın üst katında bulanan eşyaların adeta ortalığa dağıldığı ve fırtınanın geride bıraktığı hasar görüldü.

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