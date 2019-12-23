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Çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü! Şiddetli rüzgar Tokat'ı vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 22:29 | Son Güncelleme

Tokat’ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin çatısı uçtu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından rüzgarın kuvvetini artırarak yer yer saatte 60 kilometre hızla eseceği uyarısının yapıldığı illerden Tokat’ta rüzgar hasarlara neden oldu.

Gazi Osman Paşa Bulvarı Orman İşletme Müdürlüğü karşısındaki bir ağaç rüzgara dayanamayarak kaldırımın üzerine devrildi. Ağaç devrildiği sırada çevrede kimsenin bulunmaması olası bir kazanın önüne geçti.

Şehir merkezinde birçok noktada çatıdan düşen kiremit parçaları park halindeki araçlara zarar verdi. Bir inşaatın güvenliği için sacdan yapılan güvenlik bariyeri rüzgarın etkisi ile devrildi.

Belediye ekipleri şerit çekerek ara yolu trafiğe kapattı. Şehir merkezinde ayrıca bazı binaların çatısından uçan parçalar yola savruldu. Rüzgar nedeniyle meydana gelen kazalar maddi hasarla atlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat fırtına

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