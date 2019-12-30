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  4. Çatıların uçtuğu köye ulaşmak için ekipler seferber oldu

Çatıların uçtuğu köye ulaşmak için ekipler seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 12:42 | Son Güncelleme

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan köyünde fırtına nedeniyle uçan çatıların onarımı için vatandaşları köylerine ulaştırmak isteyen İlçe Özel İdaresi ekipleri, 8 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından köye ulaşabildi.İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki, Soğanlı Dağı eteklerinde, Bayburt-Trabzon sınırında bulunan Kavlatan köyünde fırtına nedeniyle çatıların uçtuğu ve birçok evin hasar gördüğü ihbarı üzerine köylerine giderek evlerini tamir etmek isteyen vatandaşları İlçe Özel İdare ekipleri, 8 saat süren yoğun karla mücadele çalışmasının ardından köylerine ulaştırdı.Onlarca evin çatısının uçtuğu köyde vatandaşlar hemen tamirat işlemlerine başlayarak evlerin çatılarını onardı.Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği çalışmaların ardından vatandaşlar tekrar ilçeye ulaştırıldı.Köy muhtarı Yakup Koman, her yıl Aralık ayında köylerinin yolunun kapandığını söyledi.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan köyünde fırtına nedeniyle uçan çatıların onarımı için vatandaşları köylerine ulaştırmak isteyen İlçe Özel İdaresi ekipleri, 8 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından köye ulaşabildi.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki, Soğanlı Dağı eteklerinde, Bayburt-Trabzon sınırında bulunan Kavlatan köyünde fırtına nedeniyle çatıların uçtuğu ve birçok evin hasar gördüğü ihbarı üzerine köylerine giderek evlerini tamir etmek isteyen vatandaşları İlçe Özel İdare ekipleri, 8 saat süren yoğun karla mücadele çalışmasının ardından köylerine ulaştırdı.
Onlarca evin çatısının uçtuğu köyde vatandaşlar hemen tamirat işlemlerine başlayarak evlerin çatılarını onardı.
Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği çalışmaların ardından vatandaşlar tekrar ilçeye ulaştırıldı.
Köy muhtarı Yakup Koman, her yıl Aralık ayında köylerinin yolunun kapandığını söyledi. Bu yıl da fırtına nedeniyle köylerinde çatıların uçtuğunu dile getiren Koman, “Valiliğimize, İl Özel İdaresi’ne durumu bildirdik. Köylüler olarak teşekkür ediyoruz. Geldiler yollarımızı açtılar. İnşallah biz de onarım işlerini yapacağız. Bütün ekiplere ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Aydıntepe Özel İdare Şefi Durmuş Köksal da köylülerin ihbarı üzerine harekete geçtiklerini ve yolları açarak köye ulaştıklarını kaydetti.
Kavlatan köyü yer yer 10 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle kış döneminde boşaltılıyor.

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