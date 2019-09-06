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Çatının yıkılmasıyla zemine düşen işçinin öldüğü an kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Osman Nuri Bayram (54) adlı işçi, tamir için çıktığı eternit çatının yıkılması sonucu yaklaşık 12 metreden zemine düşerek, hayatını kaybetti. Olay anı işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çatının yıkılmasıyla zemine düşen işçinin öldüğü an kamerada

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Osman Nuri Bayram (54) adlı işçi, tamir için çıktığı eternit çatının yıkılması sonucu yaklaşık 12 metreden zemine düşerek, hayatını kaybetti. Olay anı işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Yeni Mahalle'de bir süt ürünleri fabrikasına ait deponun çatısını onaran Osman Nuri Bayram, dün saat 14.30 sıralarında, eternit malzemeden yapılı çatının bir bölümünün yıkılmasıyla, yaklaşık 12 metreden zemine düştü. Ağır yaralanan Bayram, ihbar üzerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Osman Nuri Bayram, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Bayram'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza anı ise işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Çatının yıkılmasıyla zemine düşen işçinin öldüğü an kamerada

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