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Çatısına yıldırım isabet eden ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 17:57 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de, çatısına yıldırımın isabet ettiği evde yangın çıktı.

Çatısına yıldırım isabet eden ev yandı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'de, çatısına yıldırımın isabet ettiği evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Nasuhdede Mahallesi'nde, 5 çocuk babası emekli Hanifi Burucu'nun (69) ailesiyle oturduğu tek katlı evin çatısına, öğle saatlerinde, yıldırım isabet etti. Çatıyı alevler sararken, yangın, evin diğer bölümlerine de sıçradı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, itfaiyecilerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

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Çatısına yıldırım isabet eden ev yandıÇatısına yıldırım isabet eden ev yandı

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