Çatışma arasında kalan liselinin ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz’ün hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen 4’ü firari 36 kişinin yargılaması başladı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu 13 sanık ile 3 tutuksuz sanık ve maktul Emircan Açıkgöz’ün ailesi katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasından sonra, savunmalarının alınmasına geçildi. Savunma yapan tutuklu sanık Cenap Alakuş, olay tarihinde çatışmanın olduğu yerde bulunduğunu, evden iki arkadaşıyla çıktıklarını, İnönü Mahallesi’ne gittiklerini, oraları fazla bilmediğini, tam sokağı döndükleri sırada üzerlerine ateş açıldığını anlatarak, "Korkup arabadan atladık. O esnada kendi elimdeki silahla birkaç el havaya ve yere ateş ettim. Sonra silahı yere attım." dedi. Tutuklu sanık Feyyaz Eren de savunmasında "Demiroklar" olarak bilinen grupla aralarında husumet olduğunu, bu grubun kapılarının önünde uyuşturucu sattığını, kendilerinin bu duruma karşı çıktıklarını ve lokantasının bu grup tarafından tarandığını öne sürdü.

Sanık Eren, daha sonrasında iki grubun bir araya gelerek barış yaptığını, araları düzelmesine rağmen karşı grubun kardeşine ve yeğenine silahlı saldırı düzenlendiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Olay günü şoförümün ağabeyi aradı. 'Seninle konuşmak istediklerim var, görüşelim.' dedi. Ben adamın silah zoruyla alındığını bilmiyordum. Gittik, telefonda, 'şu sokağa gel.' dedi. Tam sokağa girerken, mermi yağmuruna maruz kaldık. Kendimizi arabadan aşağı atarak, karşılık verdik. Cenap Alakuş yoğun mermiden dolayı silahını düşürdü. Kamyonetin arkasında Akın, Emrah ve Şahin Demirok’u gördüm. Bu sırada bize balkonlardan da ateş ediliyordu. Canımızı kurtarmak için ateş ettik. Etrafta 30’a yakın dükkan var ama güvenlik kamerası görüntüleri yok. Hepsi toplanmış kayıtların. Ben ölen şahsı tanımıyorum. Aracımızı görseydiniz ne demek istediğimizi anlardınız. Pusuya düştük. Suçlu değiliz." Tutuklu sanık Tugay Gökçe de savunmasında, olay gerçekleşmeden önce bir arkadaşının yengesini bırakmak için Bahçelievler’e gittiklerini, kapının açılmadığını, çilingir çağırdıklarını, olayın gerçekleştiği zaman Bahçelievler’de olduğunu söyledi.

Diğer sanıkların bir kısmı olay yerinde olmadıklarını, bir kısmı da maktulü kendilerinin öldürmediğini öne sürerek, suçsuz olduklarını savundu. Duruşmada söz verilen Emircan Açıkgöz’ün babası müşteki Hacı Açıkgöz ise sanıklardan şikayetçi olduğunu, sanıkların yalan ifadeler verdiğini anlattı. Emniyetin olay günü üzerine düşeni yapmadığını, herkesin 'duymadım, görmedim, bilmiyorum' dediğini ileri süren Açıkgöz, "Bu durumda kendi çocuğumu ben vurdum. Benim aracımda 25 kurşun izi vardı, çocuğuma ise 7 kurşun isabet etmiş." dedi. Anne Emine Açıkgöz de sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim evladımı kim vurdu? Benim yavrum size ne yaptı?" diye konuştu. Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, 3 sanığın tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

\ - İddianameden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece’de 15 Aralık 2017’de maktul Emircan Açıkgöz’ün araçta bulunduğu, Açıkgöz’ün sürücü koltuğunda, yanındaki arkadaşları Berat Kızılkaya’nın ön koltukta, Murat Güdel’in ise arka koltukta oturduğu, olay yerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktığı, çıkan çatışmada ise maktulün bulunduğu araca isabet eden kurşunlar sonucunda Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği belirtildi.