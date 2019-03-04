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ÇATIŞMADA İKİ KARDEŞİNİ KAYBEDEN AĞABEY İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU(YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 08:51 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziyelerin kabul edildiği evlerinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)
Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziyelerin kabul edildiği evlerinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında gerçekleşen olayda, aralarında 'dolmuş kahyalığı' nedeniyle bir süredir husumet bulunduğu öğrenilen iki grup silahlı çatışma yaşanmıştı. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziyelerin kabul edildiği kendi evinin önünde akşam saatlerinde kafasına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

SİLAH TUTUKLULUK YAPTI, YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşar Yıldız'ın kullandığı silahın tutukluluk yaptığı ve yaralanan Yaşar Yıldız'a ilk müdahaleyi çevredekilerin yaparak, kan kaybını önlediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Yaşar Yıldız, ambulans ile yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavisine başlanan Yaşar Yıldız'ın, ilerleyen saatlerde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Ağabey Yıldız'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Görüntü dökümü:
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- Olay yeri
- Mahalle sakinleri
- Polis ekipleri
- Ambulanslar
- Genel ve detaylar

04.03.2019 - 01.36 Haber Kodu : 190304003

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