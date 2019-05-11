Çatışmada kardeşinin ateşlediği silahla vurulan ağabey öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada kardeşi M.T.'nin (16) kullandığı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Ramazan T. (35), 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 4 Mayıs günü saat 10.30 sıralarında Larende Mahallesi 1220 Sokak'ta meydana geldi. M.T., husumetli olduğu Cengiz A.'nın bakkal dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, Cengiz A.'nın akrabası Murat A. ise M.T.'nin ağabeyi Ramazan T.'nin evine tabancayla ateş açtı. Kısa sürede ağabeyinin evine gelen M.T. ile Murat A. arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan Ramazan T. ile yoldan geçen 2 kişi, vurularak yaralandı.

Cengiz A.'nın bakkal dükkanında inceleme yaparken, silah seslerini duyan polisler, hemen bölgeye gitti. Polis, havaya ateş ederek, M.T. ve Murat A.'dan silahları bırakmalarını istedi. Söyleneni yerine getiren 2 şüpheli, gözaltına alındı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan T.'nin, kardeşinin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların boğazına isabet etmesiyle yaralandığı belirlendi.

​2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çatışmada ağabeyini vuran M.T., sevk sırasında gazetecilerin 'Pişman mısın?' sorusuna, ''Ağabeyimi vurduğum için pişmanım. Diğerlerinin canı cehenneme” cevabını verdi. M.T. ve Murat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tedavisi süren yaralılardan Ramazan T., bugün 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.