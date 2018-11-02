Çatışmada öldürülen 5 DEAŞ'lı ile bağlantılı 10 sanık hakim karşısında

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da bir villada kaldığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen 9'u tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önce etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için örgütle ilgili mahkemeye bilgiler veren tutuklu sanık Mehmet Akif Kök, örgüte hiçbir zaman biat etmediğini ileri sürerek, "Ben bildiğim ne varsa söyledim. Örgüte hiçbir zaman biat etmedim. Bundan sonraki hayatımda devletime, milletime ve aileme faydalı bir insan olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın merkez Meram ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi'nde 'Meram Bağları' olarak bilinen Dudlukır mevkisindeki hücre evi olarak kullandığı villaya operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada 'Ebumuaz' kod adlı Veysel Seçmen, 'Seyfulislam' kod adlı Furkan Tulay, 'Ebuderda' kod adlı Abdulbaki Yorgun, 'Enes' kod adlı Mehmet Enes Doğan ve 'Ebu Muhammed' kod adlı Müslüm Ceylan öldürüldü. Çatışmada 4 özel harekat polisi ise hafif yaralandı. Villada yapılan aramada; 5 kalaşnikof silah ve bu silahlara ait 1500 mermi, 1 tabanca, canlı bomba yeleği ve canlı bomba yeleği için 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcı ve fünye ele geçirildi.

CANLI BOMBA YELEĞİ HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülen teröristlerin, DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarında eğitim aldığı ve 15 Temmuz anma törenlerinde eylem yapmak için olaydan kısa süre önce Türkiye'ye giriş yaptıkları saptandı. Ölü ele geçirilen teröristlerden Abdülbaki Yorgun'un, 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzereyken, öldürüldüğü belirtildi. Yanında da fünye ele geçirildiği belirtilen teröristin, daha önce 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan cezaevinde yattığı, bu sırada açlık grevinde bulunduğu ve cezaevindeyken DEAŞ'lı teröristlerle tanışıp, tahliye olduktan sonra bu örgüt saflarına katıldığı ortaya çıktı.

İYİ BİR İNSAN OLMAK İSTİYORUM

Olayın ardından yapılan operasyonla öldürülen teröristlerle bağlantıları olduğu gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. Dava sürecinde 2 kişinin daha tutuklanması üzerine tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Sanıkların hakkında Konya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi.

Davanın 4'üncü duruşmasına tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve tutuklu yakınları katıldı. Daha önce 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanıp, itirafçı olan Mehmet Akif Kök, "Ben kimseye iftira atmadım. Samimi olarak örgüt adına tüm bildiklerimi itiraf ettim. Hem Konya içinde hem de dışındaki örgüt üyeleri hakkında tüm bildilerimi anlattım. Ben bu örgüte biat etmedim. İşlediğim suçtan dolayı pişmanım. Hayatımın geri kalanında devletime, milletime ve aileme faydalı bir insan olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliyemi istiyorum" dedi.

SURİYELİ AİLE İÇİN ALIŞVERİŞ YAPACAĞIZ DEMİŞ

Tarsus 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Özgür Kılıç ise, "Ben Mehmet Akif Kök'ü sanayiden tanırım. Bir gün bana bir Suriyeli aile için marketten alışveriş yapacağını, benim de ona yardım etmemi söyledi. Ben sadece market poşetlerini taşıdım. Poşetlerde parmak izimim bulunmasının nedeni budur. Onun dışında örgütle bir bağlantım yok. O evde kalanları da tanımıyorum. Mehmet Akif bana iftira atıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanıklar ise, Mehmet Akif Kök'ün kendilerine iftira attığını, suçsuz yere cezaevinde bulunduklarını belirterek tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından duruşmayı erteledi.

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