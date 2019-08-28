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Çatışmada yaralanıp, tedavisi tamamlanan uzman çavuş baba ocağında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 19:00 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Eneshan Deve, hastanedeki tedavisinin ardından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde baba ocağına getirildi.

Çatışmada yaralanıp, tedavisi tamamlanan uzman çavuş baba ocağında

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Eneshan Deve, hastanedeki tedavisinin ardından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde baba ocağına getirildi.
Silopi’de 26 Temmuz günü PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ayak bileği ve kalçasından yaralanan Uzman Çavuş Eneshan Deve'nin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlandı. Ambulansla Çerkezköy’ün Veliköy Mahallesi’ndeki baba evine getirilen Eneshan Deve’yi ailesi, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan SefaYörükoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Yılancı, kurum müdürleri, siyasiler, gaziler, STK’lar ve vatandaşlar karşıladı. Alkışlar eşliğinde sedye ile Türk bayrağına sarılı ambulanstan indirilen gazi Eneshan Deve, okunan Kuran-ı Kerim ve dua edilmesinin ardından dinlenmek üzere evine geçti.
Eneshan Deve, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, iyileşip görevinin başına döneceğini söyledi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, “Gazimize, gazimizin annesi Hüsne, babası Bünyamin Deve’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak gazimizin her zaman yanındayız” dedi.

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Çatışmada yaralanıp, tedavisi tamamlanan uzman çavuş baba ocağındaÇatışmada yaralanıp, tedavisi tamamlanan uzman çavuş baba ocağındaÇatışmada yaralanıp, tedavisi tamamlanan uzman çavuş baba ocağında

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