Çatışmalar Sonrası Kamışlı’da Gerginlik Sürüyor

Hükümet yanlısı bir haber sitesi ve diğer yerel kaynaklar, hafta sonu çıkan çatışmalarda NDF'nin iki üyesinin yaralandığını bildirdi.

NDF, Suriye çatışmalarındaki etkili milis güçlerden biri. Komutanlarından birkaçı, savaşın harap ettiği ülkede sivillere zulümdeki rolleri nedeniyle ABD’nin yaptırımlarına uğradı.

VOA’e bölgeden bilgi veren bir kaynak, Asayiş Birlikleri olarak bilinen Kürt güvenlik güçlerinin saldırıya yanıt verdiğini ve bölgeye takviye kuvvet konuşlandırdığını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Türkiye sınırındaki kentte iki taraf arasındaki çatışma Cumartesi günü hükümet destekli bir milis grubunun, Kürt güçlerince kontrol edilen bir karakola ateş açmasının ardından patlak verdi.

Kamışlı'da muhabirlik yapan Ivan Hasib, Asayiş Birlikleri’nin birkaç hafta önce, Haseke şehrinden Kamışlı'ya geçen bir Suriye hükümeti istihbarat görevlisini ve oğlunu tutukladığını söyledi.

Ancak son haftalarda yaşanan gerginliğin, her iki taraftan yüksek rütbeli yetkililerin tutuklanmalarıyla tetiklendiği bildiriliyor.

Kürtler’in çoğunlukta olduğu Kamışlı’da, 2011 yılında ülkede iç savaşın başlamasından bu yana ABD destekli Kürt güçleri ile Suriye hükümeti birlikleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

Ancak Suriye hükümet güçleri ve müttefik milisleri, şehrin güney eteklerinde önemli bir askeri varlığa sahip ve uluslararası havaalanını kontrol ediyor.

Bölgeden gelen haberlere göre çatışmalar şimdilik durdu; sahadaki durum ise gerginliğini koruyor.

VOA’e bilgi veren Hasib, "Bu duruma hükümet birlikleri, birkaç Kürt güvenlik görevlisini tutuklayarak karşılık verdi. Ruslar iki taraf arasında hızlı bir şekilde arabuluculuk yaptı ve gayri resmi bir ateşkes bir süre işe yaradı’’ dedi.

Ancak Hasib, Cumartesi günkü şiddetin, bu gerilimlerin bir uzantısı gibi göründüğüne de dikkat çekti.

Suriye hükümetinin en büyük destekçilerinden biri olan Rusya, ülkenin kuzeydoğusunda kayda değer bir askeri varlığa sahip. Rusya’nın varlığı, ABD birliklerinin 2019’un Ekim ayında bölgeden kısmen çekilmesinin ardından arttı.

