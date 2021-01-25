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Çatışmalar Sonrası Kamışlı’da Gerginlik Sürüyor

25.01.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Çatışmalar Sonrası Kamışlı’da Gerginlik Sürüyor

Türkiye sınırındaki Kamışlı’da, çatışma hükümet destekli bir milis grubunun, Kürt güçlerince kontrol edilen bir karakola ateş açmasının ardından patlak vermişti

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı’da, yerel Kürt güvenlik güçleri ile hükümet birlikleri arasında çıkan şiddetli çatışmaların ardından gerilim sürüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Türkiye sınırındaki kentte iki taraf arasındaki çatışma Cumartesi günü hükümet destekli bir milis grubunun, Kürt güçlerince kontrol edilen bir karakola ateş açmasının ardından patlak verdi.

VOA’e bölgeden bilgi veren bir kaynak, Asayiş Birlikleri olarak bilinen Kürt güvenlik güçlerinin saldırıya yanıt verdiğini ve bölgeye takviye kuvvet konuşlandırdığını söyledi.

Aynı kaynak, "Cumartesi çatışmalarını başlatanlar Kamışlı'nın güney kesimindeki alanları kontrol eden Ulusal Savunma Kuvvetleri (NDF) üyeleriydi" dedi.

NDF, Suriye çatışmalarındaki etkili milis güçlerden biri. Komutanlarından birkaçı, savaşın harap ettiği ülkede sivillere zulümdeki rolleri nedeniyle ABD’nin yaptırımlarına uğradı.

Hükümet yanlısı bir haber sitesi ve diğer yerel kaynaklar, hafta sonu çıkan çatışmalarda NDF'nin iki üyesinin yaralandığını bildirdi.

Bölgeden gelen haberlere göre çatışmalar şimdilik durdu; sahadaki durum ise gerginliğini koruyor.

Mardin’in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alan Kamışlı, çoğunlukla, Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolu altında. SDG, IŞİD’le mücadelede ABD’nin önemli bir askeri müttefiki.

Ancak Suriye hükümet güçleri ve müttefik milisleri, şehrin güney eteklerinde önemli bir askeri varlığa sahip ve uluslararası havaalanını kontrol ediyor.

Kürtler’in çoğunlukta olduğu Kamışlı’da, 2011 yılında ülkede iç savaşın başlamasından bu yana ABD destekli Kürt güçleri ile Suriye hükümeti birlikleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar neden alevlendi?

Ancak son haftalarda yaşanan gerginliğin, her iki taraftan yüksek rütbeli yetkililerin tutuklanmalarıyla tetiklendiği bildiriliyor.

Kamışlı'da muhabirlik yapan Ivan Hasib, Asayiş Birlikleri’nin birkaç hafta önce, Haseke şehrinden Kamışlı'ya geçen bir Suriye hükümeti istihbarat görevlisini ve oğlunu tutukladığını söyledi.

VOA’e bilgi veren Hasib, "Bu duruma hükümet birlikleri, birkaç Kürt güvenlik görevlisini tutuklayarak karşılık verdi. Ruslar iki taraf arasında hızlı bir şekilde arabuluculuk yaptı ve gayri resmi bir ateşkes bir süre işe yaradı’’ dedi.

Ancak Hasib, Cumartesi günkü şiddetin, bu gerilimlerin bir uzantısı gibi göründüğüne de dikkat çekti.

Suriye hükümetinin en büyük destekçilerinden biri olan Rusya, ülkenin kuzeydoğusunda kayda değer bir askeri varlığa sahip. Rusya’nın varlığı, ABD birliklerinin 2019’un Ekim ayında bölgeden kısmen çekilmesinin ardından arttı.

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